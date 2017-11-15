На Запоріжжі спалах кору, госпіталізували 14 дітей

15 листопада, 2017 - 16:30
У селищі Кушугум Запорізької області 14 школярів молодших класів захворіли на кір.
Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру Мінохоронздоров'я України.
Всі хворі діти наразі перебувають у обласній клінічній інфекційній лікарні в стані середньої тяжкості, в усіх – висока температура, висипання по тілу, у багатьох загострилися хронічні хвороби.
Діти, що потрапили до лікарні, не мали необхідних щеплень. Усі вони навчаються в одній школі в Кушугумі. За попередніми даними, інфекцію до навчального закладу занесла вчителька молодших класів. Роботу школи наразі призупинено.
Медики також спостерігають за 720 особами, в яких міг бути контакт із хворими.
Джерело: Еспресо