На Запоріжжі спалах кору, госпіталізували 14 дітей

У селищі Кушугум Запорізької області 14 школярів молодших класів захворіли на кір.

Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру Мінохоронздоров'я України.

Всі хворі діти наразі перебувають у обласній клінічній інфекційній лікарні в стані середньої тяжкості, в усіх – висока температура, висипання по тілу, у багатьох загострилися хронічні хвороби.

Діти, що потрапили до лікарні, не мали необхідних щеплень. Усі вони навчаються в одній школі в Кушугумі. За попередніми даними, інфекцію до навчального закладу занесла вчителька молодших класів. Роботу школи наразі призупинено.

Медики також спостерігають за 720 особами, в яких міг бути контакт із хворими.