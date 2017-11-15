На Житомирщині представників ОТГ навчають, як створювати сучасні музейні центри

На Житомирщині ОТГ мають чималий потенціал для розвитку культурно-освітнього простору, для створення центрів музейного типу, які приваблюватимуть відвідувачів - вважає голова обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвознавців Інна Величко. Вона підкреслює, що це сприятиме і підвищенню туристичного іміджу окремих громад, і Житомирщини загалом. Нині спілка реалізовує проект, в ході якого навчають працівників культури , як можна створити туристичні центри в невеликих населених пунктах. А нещодавно в рамках проекту представники громад, управлінь культури, студентство, журналісти , митці відвідали успішні центри музейного типу в області, створені ініціативними громадянами .

Поїздка по недержавних музеях розпочалася із «Ремісничого двору» в Житомирі. Його засновник Федір Євтушенко провів екскурсію музеєм старовинного інструменту, розповів про його історію, про плани на майбутнє створеного ним закладу, який вже цього року відвідали кілька тисяч людей.

Далі учасники науково-презентаційного туру побували в селі Рижани Хорошівської ОТГ. Тут у місцевій гімназії вже не перший рік діє музей історії села, а також музей льону. У невеликих кімнатах зібрано багато надзвичайно цікавого матеріалу про історію краю: від давнини і до сьогодення. Окрема «сторінка» відведена льону, традиційній культурі, яку люди на Поліссі вирощували з давних-давен. А ще в Рижанах є музей рушника. Розташований він вже в іншому приміщенні, і створений два роки тому. Старовинний посуд, український лляний одяг, ткацький станок, різні речі побуту та вжитку – все це справляє неабияке враження на відвідувачів. Цікаво, що в музеї зібрано колекцію зі 130 автентичних лляних рушників, кожен з яких має свою історію і призначення. Деяким рушникам більше 100 років. Музеї в Рижанах, до створення яких доклали спільних зусиль активні жителі села, розвиватимуться і стануть основою для розвитку туристичного потенціалу громади,- сказав голова Хорошівської ОТГ Володимир Столярчук, який зустрівся з учасниками туру.

Того дня відвідали ще деякі заклади, зокрема, Центр народних промислів та етнографії «Українська світлиця» в смт Іршанськ, музей Миклухи-Маклая, розташований на території Малинського лісотехнікуму.

Підсумовуючи поїздку, Інна Величко зазначила, що успішні центри музейного типу варті того, щоб їх популяризувати, а також їхній досвід стане в нагоді для створення таких проектів у інших громадах. Вони сприятимуть і збереженню культурної спадщини регіону, і розвитку туризму.

Оксана КЛИМЧУК, Житомирська область