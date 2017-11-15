НАБУ показало схему розкрадання палива для Міноборони

Національне антикорупційне бюро опублікувало схему розкрадання державних коштів при закупівлі палива для Міністерства оборони.

Інфографіка оприлюднена прес-службою відомства.

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів Міноборони організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного палива.

За результатом торгів комітет затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні. З переможцем уклали 14 договорів про постачання понад 80 тис. тон палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму понад 1 млрд грн.

Після поставки близько 1/20 обумовленого обсягу заступник міністра оборони та директор департаменту держзакупівель Міноборони спільно з переможцем торгів уклали додаткові угоди, відповідно до яких вартість палива зросла спочатку на 10%, а потім ще на 5,8%.

Лише після безпідставного збільшення ціни за одиницю товару в середньому на 16% від початкової, переможець торгів почав постачати паливо. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн.