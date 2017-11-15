Нардепу у ВРУ вимкнули мікрофон через виступ російською мовою

Російськомовному народному депутату Антону Кіссе (депутатська група "Партія "Відродження") у Верховній Раді не дозволили виступати російською мовою.

Про це оголосила на пленарному засіданні у середу головуюча заступник голови парламенту Оксана Сироїд, повідомляє Укрінформ.

Це сталося під час оголошення з парламентської трибуни заяв, повідомлень, пропозицій народних депутатів.

"Правила для всіх єдині", - сказала Сироїд, після чого мікрофон у депутата було відключено.

У відповідь Кіссе зазначив, що "можу болгарською", однак перейшов на українську, вставляючи російські слова.

Як відомо, це не перший випадок, коли депутатам нагадують, що в парламенті вони мають виступати державною мовою.