Народний художник України Степан Шолтес представив ужгородцям "Чотири пори року"

Майже 20 картин, написаних за останні три роки та об’єднаних спільною назвою «Чотири пори року», представив в атріумі Закарпатської ОДА відомий ужгородський митець та архітектор Степан Шолтес.

У відкритті персональної виставки взяли участь очільники обласної влади, творча еліта краю та поціновувачі таланту неординарного митця. Виставлені на суд глядача полотна – це здебільшого живописні гірські краєвиди Срібної Землі, мальовничі місцини рідного краю та сакральні зображення дерев’яних церков.

Степану Шолтесу пощастило народитися в родині відомого закарпатця, священика, а згодом й одного з фундаторів закарпатської школи живопису Золтана Шолтеса. Саме від нього й передався синові генокод таланту та любові до мистецтва.

Художник каже, що малювати починав з раннього дитинства, потім навчався у студії Золтана Баконія. А перші малюнки, ще учнівські, виставлялися у 1950-их роках на виставках у Сирії та Німеччині. Роботи Степана Золтановича представлені як у монументальному мистецтві, так і в пейзажному. Його улюблені техніки: олія, пастель, акварель. А на запитання, що він любить малювати, незмінно відповідає: моє серце у горах.

Як зазначає автор експозиції, «нині на виставці представлено 18 найсвіжіших робіт. Це презентативна виставка, приурочена до мого 70-ліття та нещодавнього присудження мені високого звання Народного художника України. Я дуже щасливий, що маю можливість представити свої роботи саме в цьому унікальному історичному приміщенні. Тут специфічна атмосфера та публіка – сюди здебільшого йдуть непрофесіонали, не художники. А саме думка пересічної людини є найвищою оцінкою для мене, як митця».

Василь Ільницький, Ужгород, фото автора