НАТО має неприємну несподіванку для Кремля, - Мацеревич

Президент Росії Володимир Путін хоче відтворити імперію із Україною у складі і готовий навіть на війну, але він припустився великої помилки і, ймовірно, втратив Україну назавжди.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич в інтерв’ю американському Observer.com, передає Укрінформ.

"Путін розуміє, що велика імперія неможлива без України. Однак він припустився великої помилки: завдяки Путіну американські війська зараз близько до українського кордону і він, ймовірно, вже втратив Київ", - заявив Мацеревич.

Він підкреслив, що росіяни готові до війни, а тому НАТО також має бути готовим.

"Ми спізнюємося, і це проблема. Однак справи йдуть у правильному напрямі і НАТО зараз демонструє здатність адаптуватися до рішень Варшавського саміту НАТО 2016 року. Я думаю, це неприємна несподіванка для Кремля, вони цього не сподівалися", - заявив Мацеревич.

Глава Міноборони Польщі не виключив, що Росія може планувати війну, а "перші дії" можуть бути в Україні.

Можливим він назвав і варіант, що Росія може відволікти США, підігріваючи напругу на Далекому Сході і створюючи сприятливі умови для агресії в Європі. Мацеревич звернув увагу, що Росія завжди допомагає ворогам США, підтримуючи глибокі зв'язки з Північною Кореєю, підтримуючи Іран і втручаючись у конфлікти в Афганістані та Сирії.

Глава Міноборони Польщі зазначив, що він не любить комуністів і людей Путіна і що вони не люблять його.

"Вони мене бояться, а тому хочуть мене "вбити", використовуючи пропагандистські методи", - констатував міністр національної оборони Польщі.

Нагадаємо, що Росія отримала черговий ляпас в ООН.