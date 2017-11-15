Одеський суд знову відпустив директора табору "Вікторія" під заставу

Приморський райсуд Одеси продовжив до 12 грудня термін арешту директора дитячого табору "Вікторія" з альтеративою внесення застави.

Така постанова була винесена на клопотання адвоката екс-директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна, де під час пожежі загинули троє дітей, стосовно зміни запобіжного заходу, повідомила кореспонденту Укрінформу керівник апарату суду Інна Німас.

"Приморський райсуд Одеси під головуванням судді Віктора Попревича постановив ухвалу - продовжити до 12 грудня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у скоєнні злочину екс-директору табору «Вікторія» з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень", - зазначила Німас.

У свою чергу, представник прес-служби прокуратури Одеської області Наталія Хорунжа уточнила, що "заставу за підсудного Саркісяна вже внесено".

За словами Хорунжої, "облпрокуратура категорично не згодна із цим рішенням Приморського райсуду і готує зараз апеляційну скаргу".

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