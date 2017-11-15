Польща стала лідером з працевлаштування українських IT-фахівців

Більшість переїхавших IT-фахівців з України зараз живе у Польщі (26%), Німеччині (19%), США (13%) і Нідерландах (6%).

Про це говориться у данных з опитування DOU.

Згідно з даними DOU, за останні 5 років посилилася тенденція до переїзду за кордон досвідчених і кваліфікованих IT-фахівців.

Більшість відповіли на запитання анкети переїхали недавно: 19% - менше року назад, 38% живуть за кордоном від 1 до 2 років, ще 35% переїхали 3-5 років тому. Тільки 8% учасників опитування поїхали більше 5 років тому.

Вік 47% тих, хто виїхав більше 5 років тому у момент переїзду не досягав 25 років. 16% з них ще вчилися або вчилися і працювали, 12% не працювали в IT на момент переїзду. Тобто це були або студенти, або початківці фахівці. Серед тих, хто виїхав за останні 5 років, молодше 25 років тільки 24% - вдвічі менше.

Основна вікова категорія тих, хто виїхав за останні 5 років - люди 26-30 років (42%), ще майже чверть - у віці 31-35 років. Тих, хто вчився або навчався і працював на момент переїзду, всього 6%. Тих, хто не працював би на момент переїзду в IT, тільки 2%. Тобто тепер їдуть вже готові IT-

Ті, хто виїхав більше 5 років тому, частіше активно і самостійно шукали можливості для переїзду (таких 70%), в той час як ті, хто переїхав за останні 5 років, частіше говорять про те, що релокейт запропонувала компанія (34%). Це вплинуло на те, в які країни виїжджали фахівці: ті, хто виїхав більше 5 років тому, частіше вибирали країни "золотого мільярда" - в першу чергу США, Німеччину, Нідерланди. В останні роки на перші місця вийшла Центральна Європа: абсолютний лідер - Польща, помітно більше стало тих, хто виїхав в Литву й Естонію.

Слід зазначити, що основною причиною переїзду виявилася спокійна і безпечне життя для себе і своєї сім'ї (62% опитаних). На другому місці за частотою згадувань (58%) - бажання пожити в іншій країні і культурі.

Твердо мають намір повернутися тільки 5% респондентів. При цьому, 19% опитаних сказали, що точно не повернуться у свою країну, 42% - швидше за все не повернуться. Трохи більше чверті (26%) ще не вирішили, повернуться чи ні.

Відзначимо, серед респондентів є фахівці з Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, але більше 90% - фахівці з України.