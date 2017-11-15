Польща вважає політизованою резолюцію ЄП щодо ситуації в країні

МЗС Польщі взяло до уваги прийняття Європарламентом резолюції щодо ситуації в країні з рекомендацією ввести санкції проти Варшави.

Про це йдеться у заяві відомства, передає Європейська правда.

В МЗС зазначили, що Європарламент прийняв резолюцію в дуже невдалий момент, коли парламентський етап законодавчого процесу в Польщі тільки починається.

На думку міністерства, висновки Європарламенту поверхневі, незважаючи на те, що "польський уряд надає вичерпні письмові відповіді на рекомендації Європейської комісії".

"Ми не уникаємо діалогу, підкреслюючи, що він повинен грунтуватися на фактах і відкритості до польських аргументів. У той же час слід зазначити, що рішення Європейського парламенту не відноситься до суті суперечки між Комісією та Польщею - слід швидше розглядати його в якості політичного інструменту тиску на Польщу" - йдеться у заяві.

"Ми поважаємо право Європарламенту як представницького органу в ЄС висловити свою думку. Проте резолюція, прийнята ЄП, є одностороннім документом, грунтується на політичній оцінці, а не ретельному аналізі. Цей підхід шкодить процесу європейської інтеграції, оскільки лише призводить до стигматизації держави-члена" - заявили в МЗС Польщі.

Нагадаємо, що Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає введення санкцій проти Польщі.