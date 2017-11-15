Порошенко призначив нового голову СБУ в Чернігівській області

Президент України Петро Порошенко призначив екс-главу Управління Служби безпеки України в Сумській області Юрія Гончарова начальником Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Відповідний указ за номером №362/2017 від 14 листопада 2017 року опубліковано на сайті, який є офіційним представництвом глави держави в мережі Інтернет.

"Призначити Гончарова Юрія Олеговича начальником Управління Служби безпеки України в Чернігівській області", - сказано в тексті указу.

Раніше повідомлялося, що указом від 14 лютого 2017 року президент змінив начальників управлінь СБУ в Херсонській, Сумській, Миколаївській, Тернопільській та Запорізькій областях, звільнивши тоді Гончарова з посади голови Сумського облуправління СБУ і призначивши замість нього Владислава Коссинского.