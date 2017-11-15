Президента Зімбабве затримали військові

Військові захопили владу у Зімбабве і заявили, що президент Роберт Мугабе, який керував країною з 1980 року перебуває у безпеці, але не сказали де

Про це повідомляє BBC.

Раніше вони зайняли будівлю державної телекомпанії ZBC і оголосили, що виступають проти "оточення президента Роберта Мугабе", через "соціальні та економічні страждання".

Генерал-майор Ісаак Мойо, посол Зімбабве в сусідній Південній Африці раніше заявив у прямому ефірі, що це не переворот.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що президент Мугабе готується піти у відставку, повідомляє провідний веб-сайт південноафриканських новин.

"Мугабе "готується іти"- повідомляють джерела серед високопосадовців, передає веб-сайт News24. Більше деталей вони не надали.

У Twitter партії Zanu PF, яку очолює Еммерсон Мнангагва, заявили, що його призначили тимчасовим президентом Зімбабве. 75-річного чиновника звільнили з посади віце-президента через "нелояльність".

Раніше його називали найімовірнішим наступником президента Мугабе, але його звільнили. Пізніше повідомили, що країну може очолити дружина президента Грейс.

Редактор BBC Africa зазначає, що зараз варто спостерігати за тим, що відбуватиметься із дружиною Роберта Мугабе, Грейс. Її називають імовірним наступником 93-річного пана Мугабе та "реальним ворогом" фракції Еммерсона Мнангавава, якого нещодавно звільнили.