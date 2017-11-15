РФ хоче "зберегти свою колонію на Донбасі", - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Російська Федерація хоче "зберегти свою колонію на Донбасі". Про це керівник українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

Клімкін подякував спеціальному представнику Держдепартаменту США у справах України Курту Волкеру за зусилля щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"За останні кілька днів п’ята чи шоста розмова з Куртом. Вдячний за відданість нашій спільній справі. Ми бачимо, що Росія не хоче «творити мир», а хоче зберегти свою колонію на Донбасі, залишити все, як є, і навіть зробити гірше. Це не пройде. Працюємо далі", – йдеться у повідомленні.

За останні кілька днів 5-та чи 6-та розмова з Куртом. Вдячний за відданість нашій спільній справі. Ми бачимо, що Росія не хоче «творити мир», а хоче зберегти свою колонію на Донбасі, залишити все як є і навіть зробити гірше. Це не пройде. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 14, 2017

Нагадаємо, раніше Клімкін повідомив, що Міністерство закордонних справ України готує безвізовий режим з Кувейтом і Катаром.