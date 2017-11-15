Росія отримала черговий ляпас в ООН, - Чубаров

Результати голосування за рішення ООН по оновленій "кримській" резолюції свідчить, що Росія отримала черговий ляпас.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"З 173 держав, що проголосували за оновлену резолюцію «Положення у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", голоси розділилися таким чином: "за" - 71 (41%), "проти" - 25 (14,5%), "утримались" - 77 (44,5%). Практично ми повторили результати минулорічного голосування (з мінусом у 2 голоси), коли відповідну резолюцію підтримали 73 країни, а "проти" виступили 23", - повідомив Чубаров.

На його думку, втрата, порівняно з минулим роком, двох голосів компенсується набагато більш жорстким змістом нинішньої резолюції порівняно з торішнім.

"Про що, до речі, у властивій істеричній манері не забув заволати представник РФ в ООН: "Зміст резолюції ще більш відірваний від реальності, ніж торішній", - розповів нардеп.

Він підкреслив, що багато країн у цьому голосуванні уникали висловлювати свою позицію, оскільки самі "можуть стати об'єктом для критики".

"Попереду аналіз позиції кожної з 173 держав, які брали участь у голосуванні, проте вже зараз можна помітити, що чимало країн уникають висловлювати свою позицію, коли конкретні держави засуджуються в порушенні ними прав людини та інших злочинах проти особистості. Власне, така поведінка цілком зрозуміла, бо держави, що уникають дорікати іншим про порушення ними прав людини та інші злочини, скоєні проти особистості, не виключають, що в інших ситуаціях і вони можуть стати об'єктом для критики і засудження", - вважає Чубаров.

Водночас, зазначив він, "коло захисників Росії, серед яких Білорусь, Венесуела, Іран, КНДР, Сирія свідчить про те, що країни, де правлять авторитарні або диктаторські режими, традиційно надають підтримку режиму Путіна".

Глава Меджлісу висловив щиру подяку МЗС України, українським дипломатам і партнерам - співавторам проекту резолюції в особі 40 національних делегацій, а також країнам, які підтримали позицію України під час голосування.

Він також подякував за участь у засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН національному лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, представнику Меджлісу кримськотатарського народу в США Айлу Бак'алу, делегату Курултаю кримськотатарського народу Рустему Умерову.

Нагадаємо, вчора на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН був прийнятий оновлений проект резолюції з прав людини в аннексированном Криму.