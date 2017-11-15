Швеція та Канада тренуватимуть українських військових

Швеція зацікавлена приєднатися до місії Збройних сил Канади "Об’єднувач" (Unifier) з метою підготовки українських військових.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, у канадському Вінніпезі відбулася зустріч очільників оборонних відомств України та Швеції.

Глава оборонного відомства Швеції Петер Хультквіст поінформував міністра оборони України Степана Полторака про наміри щодо приєднання у наступному році до операції Unifier.

"Ми хочемо приєднатися до операції у 2018 році, і коли ми будемо готові до участі, повідомимо, як і в який спосіб це відбудеться", - сказав міністр оборони Швеції.

Окрім цього, під час спілкування він сказав, що планує відвідати Україну навесні наступного року.