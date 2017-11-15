Шидло прокоментувала резолюцію ЄП щодо санкцій проти Варшави

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло назвала скандальним рішення Європарламенту, який проголосував за резолюцію з рекомендацією ввести санкції проти Варшави.
Про це вона написала у своєму Twitter.
"Під час саміту ЄС у п’ятницю я підніму тему про сьогоднішні скандальні події в Європарламенті" - заявила вона.
Також Шидло засудила польських політиків, які виступили з критикою Польщі у Європарламенті.
"Політики, які лають свою державу на міжнародних форумах, не гідні її представляти" - заявила Шидло.
Politycy, szkalujący swój kraj na forum międzynarodowym nie są godni jego reprezentowania.
— Beata Szydło (@BeataSzydlo) November 15, 2017
Podczas piątkowego szczytu europejskiego, odniosę się do dzisiejszych skandalicznych wydarzeń w PE
— Beata Szydło (@BeataSzydlo) November 15, 2017
Нагадаємо, що Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає введення санкцій проти Польщі.