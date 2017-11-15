США твердо стоять на боці України у протистоянні агресії РФ, - Держдеп

Представник Держдепу США Уес Мітчелл, який зараз перебуває з візитом в Україні, заявив про підтримку з боку США у протистоянні російській агресії а також у підтримці здійснення реформ.

Про це Мітчел заявив під час брифінгу, передає "112 Україна".

"Ми засуджуємо насильство, яке твориться на Сході, і це залишається серйозним викликом. Нам було приємно бачити, що в Україні прийнято кілька важливих реформаторських законів, але ще дуже багато треба зробити. Слід продовжувати зусилля зі створення Антикорупційного суду, ми підкреслили важливість подальшої роботи НАБУ і САП, підтримуємо подальшу реформу в енергетичному секторі і вважаємо, що слід забезпечити, щоб Україна виконала умови для наступного траншу МВФ. США твердо стоять на боці України й українського народу у протистоянні російській агресії та здійсненні необхідних реформ", - заявив Мітчелл.

Також представник Держдепу додав, що США продовжують розглядати та аналізувати можливість введення миротворчої місії ООН на окуповані території.

Також у США розглядають варіант надання Україні летальної зброї.

"Ми обговорювали це, надання летальної зброї Україні є одним з варіантів, який ми розглядаємо. Як наголошував міністр оборони США Меттіс, надання летальної зброї Україні є однією з можливостей, які продовжують розглядатися. Ми вважаємо, що санкції - це важливий інструмент збільшення ціни за ту агресію, яка була здійснена проти України. Ми стоїмо на позиції, що санкції є прямим наслідком, результатом російської агресії. І санкції можуть змінюватися тільки тоді, коли Росія змінить свою поведінку, що до них привела", - наголосив Мітчелл.

Нагадаємо, що миротворці мають бути на всій території окупованого Донбасу.