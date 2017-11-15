Стратегія розвитку МВС до 2020 року передбачає перехід відомства на сервісні функції, - Аваков

Стратегія розвитку Міністерства внутрішніх справ до 2020 року передбачає перехід відомства на сервісні функції замість каральних. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання Кабінету Міністрів у середу, повідомляє Укрінформ.

"Основні напрямки у документі - це підвищення ролі правоохоронних органів у суспільстві, зміцнення контакту з населенням, втілення нових підходів з пріоритетами на сервісні функції замість каральних", - сказав Аваков.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук поінформувала, що в основі новацій - якісний державний сервіс, створення безпечного середовища, дотримання прав людини і збалансована міграційна політика. Метою ухвалення стратегії є продовження реформування системи МВС, яка була започаткована у 2014 році.

"Три роки тому система органів внутрішніх справ була занадто заполітизованою, деморалізованою, розбалансованою та пронизаною корупцією. На той час у суспільстві був дуже великий запит на зміни. Тоді органи не відповідали очікуванням та потребам громадян. Сьогодні для нас є важливим актуалізувати ті стратегічні пріоритети та підходи. Запити суспільства були очевидними. Ми започаткували реформування поліції та зміни правоохоронної системи", - зазначила Ковальчук.

За її словами, за короткий час, а саме з 2014 року, МВС вдалося розмежувати функції політичного управління та професійної діяльності, створити абсолютно новий центральний орган виконавчої влади – Національну поліцію, та сформувати Національну гвардію.

«У жовтні за результатами соціологічного дослідження, проведеного міжнародними та національними інститутами соціології, найбільшу довіру громадян серед інститутів держави та суспільства отримали: Національна гвардія (52,6%), Державна служба з надзвичайних ситуацій (50,5%), Державна прикордонна служба (46,4%), добровольчі батальйони (43,9%), Національна поліція в цілому (39,3%) та Патрульна поліція зокрема (40,9%)», - повідомила Ковальчук.

Заступник міністра підкреслила, що запит на зміни в суспільстві надзвичайно високий, тому нова стратегія – це логічне продовження перетворень, які почалися в системі МВС.

В тексті стратегії визначені нові пріоритети подальшої роботи – створення безпечного середовища для життєдіяльності кожної людини і громадянина, підтримання публічної безпеки та порядку, протидія злочинності, дотримання прав людини, інтегроване управління кордонами, якість і доступність послуг, ефективне врядування, прозорість і підзвітність та розвиток кадрового потенціалу і соціальний захист працівників.

«Кожен громадянин України повинен знати, що йому прийдуть на допомогу, що він отримає якісний державний сервіс. Крім того, працівники системи МВС також повинні бути впевнені в завтрашньому дні, особливу увагу ми приділяємо саме підготовці кадрів та сучасній системі мотивації», - сказала заступник міністра.

Ковальчук повідомила, що найближчим часом буде створена єдина служба екстреної допомоги «112», реформована поліція превентивної діяльності та запроваджено інститут кримінальних проступків, щоб ефективно протидіяти злочинності.

Крім того, значна увага приділяється в новій стратегії дотриманню прав людини органами системи МВС.

«В питаннях забезпечення прав людини ми плануємо адаптувати відомчі нормативно-правові акти до законодавства Євросоюзу, удосконалити нормативно-правове регулювання підстав і порядку застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, а також розвивати систему захисту прав людей з особливими потребами», - зауважила заступник міністра.

За її словами, документ допомогли розробити міжнародні партнери, зокрема, консультативна місія ЄС в Україні. Стратегія пройшла громадське обговорення в всіх регіонах і була схвалена громадськістю, додала Ковальчук.

Нагадаємо, КМУ затвердив проект стратегії розвитку системи міністерства внутрішніх справ до 2020 року.