Терористи обстріляли житлові будинки в Зайцевому з "Градів"

У вівторок, 14 листопада, російські найманці терористичної "ДНР" обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" житлові квартали Зайцевого Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, о 19:45 під час обстрілу терористами позицій ЗСУ біля Зайцевого-Північного снаряди бойовиків потрапили в житлові квартали населеного пункту Кондратівський. "Гради" окупантів частково зруйнували будинок по вул. Коляденко, 34.

Жертв і постраждалих серед місцевих жителів внаслідок обстрілу не зафіксовано.