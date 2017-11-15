У Білорусі заявили про готовність виділити миротворчий контингент на Донбас

Білорусь готова виділити контингент миротворців для сприяння врегулювання ситуації на Донбасі. Про це на прес-конференції в Москві заявив голова МЗС Білорусі Володимир Макей, передає "112 Україна" з посиланням на "ТАСС".

"Ми готові виділити відповідний миротворчий контингент, якщо це буде прийнятно всіма зацікавленими сторонами, для того, щоб брати участь у вирішенні миротворчих завдань", - зазначив Макей.

Кілька місяців тому президент РФ Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на частину українського Донбасу, який не контролює українська влада. Київ, його західні союзники з одного боку і Москва, яка не визнає себе учасником конфлікту на Донбасі, з іншого, мають різні позиції щодо мандата такої місії ООН. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці повинні перебувати на всій окупованій території, включаючи неконтрольовану частина державного українсько-російського кордону.

Свій план по введенню миротворчої місії на Донбас запропонували також США. Відомо, що він складається майже з 30 пунктів, одним з яких є розширення зони присутності місії і збільшення її чисельності. Крім того, ЗМІ, посилаючись на джерела в Білому домі, повідомляли, що США мають намір запропонувати розмістити на сході України 20 тисяч миротворців. Цей план обговорювався під час зустрічі у Белграді помічника президента РФ Суркова зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером і як відомо, по більшості пунктів Москва його не підтримує.

Пізніше міністр оборони України під час зустрічі у Ванкувері з міністром оборони Канади заявив, що Україна виключає можливість участі Росії в миротворчій місії ООН на Донбасі.