У Брюсселі відбулися масові заворушення

У центрі Брюсселя на площі відбулися сутички між поліцією і прихильниками відомого блогера.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Soir.

За попередньою інформацією, до масових заворушень молодих людей закликав відомий місцевий блогер, француз за походженням, Vargasss92.

Він анонсував виступ в центрі Брюсселя, на який прийшло багато прихильників. Інстаграм Vargasss92 налічує майже 600 тисяч підписників. З якої причини він мав виступити, поки незрозуміло.

"На заклик блогера на площі Монне відбулися несанкціоновані збори. Поліція перебувала поруч і коли почалися інциденти, поліція негайно втрутилася, твердо і без вагань. Шістнадцять людей були затримані і затримання тривають. Ситуація зараз знаходиться під контролем", - заявили в мерії Брюсселя.

Судячи з фото і відео в соціальних мережах, учасники мітингу били вітрини і автомобілі в центрі Брюсселя.