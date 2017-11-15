У Дніпрі закликають НАБУ перевірити діяльність забудовників

Міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника з вимогою провести об'єктивне розслідування незаконних забудов у місті. Мер наголосив: варто перевірити не лише дії Дніпровської мерії, а й ретельно вивчити діяльність самих працівників НАБУ. Найзухвалішим прикладом, зокрема, є будівля по вул. Володимира Великого, що височіє просто перед вікнами мерії. Її розташовано упритул до місцевої спортивної школи, а саме будівництво вели вночі. Цю справу правоохоронці вивчають вже більше року. Улітку скандальний будмайданчик за проханням міської влади відвідав Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Мерія Дніпра рішенням сесії визнала недобудову у центрі міста власністю територіальної громади та передала будівлю на баланс одного з комунальних підприємств. Багатоповерхівку планували або реконструювати для проживання малозабезпечених містян, або взагалі – знести. Нині працівники НАБУ, за звинуваченням забудовників, інкримінують співробітникам Дніпровської мерії нібито рейдерське захоплення майна. «Співробітники НАБУ прийшли до мерії і тепер допитують співробітників міськради, звинувачуючи їх у рейдерському захопленні чужого майна. «Власник» 14-поверхової недобудови у центрі Дніпра, написав заяву до НАБУ, і її взяли в виробництво», – зазначив Борис Філатов у своєму зверненні. Дії НАБУ Борис Філатов назвав «божевільною фантасмагорією» і закликав відомство провести перевірку всіх без винятку учасників скандальної справи. «Перевірте, будь ласка, законність не тільки моїх дій і співробітників мерії, а заодно і забудовників, корумпованих суддів, нотаріусів, що засвідчують неіснуючі документи і заодно дивні, м'яко кажучи, дії ваших підлеглих, які фактично стали на захист незаконних забудовників, що знищують наше місто», – написав мер Дніпра. За інформацією мерії, під час буремних подій 2013-2014 років забудовники захопили низку земельних ділянок, майна та комунікацій, що були у муніципальній власності. Лише протягом року у Дніпрі без жодних дозвільних документів було зведено декілька новобудов. Так звані будівельні роботи супроводжувались підпалами власності громадян і залякуванням з боку «тітушок», а також підкупом правоохоронців і судових рішень, зазначають у міськраді.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро