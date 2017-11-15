У Харкові суд продовжив домашній арешт Штепі

Ленінський районний суд Харкова продовжив домашній арешт з носінням електронного браслету екс-меру Слов'янська Нелі Штепі і дозволив їй ненадовго поїхати у Київ для лікування, повідомив адвокат Нелі Штепи Олександр Шадрін.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

"Суд продовжив домашній арешт і носіння електронного браслета до 13 січня і дозволив на 4 дні поїхати у Київ для стаціонарного лікування", - сказав Шадрін.

Також суд вирішив продовжити розгляд справи Штепи, незважаючи на заміну головуючого судді.

"Новий головуючий суддя Скляренко заявив самовідвід через процесуальних порушень при його призначенні, але двоє інших суддів (членів колегії, - ред.) проголосували проти. Суд також задовольнив наше клопотання про відвід суддів. Після цього стало зрозуміло, що наполягати на новому розгляді не має сенсу. Вирішили продовжити слухання", - сказав Шадрін.

Наступне засідання призначено на 19 грудня.

Раніше повідомлялось, що Штепу виписали з харківської лікарні.