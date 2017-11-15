У Китаї в результаті зіткнення близько 30 авто загинули щонайменше 18 людей

На сході Китаю в результаті зіткнення близько 30 автомобілів вранці в середу, 15 листопада, загинули не менше 18 осіб. Про це повідомляє China Plus.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на швидкісній автомагістралі поблизу міста Фуян в провінції Аньхой.

У результаті ДТП загинули не менше 18 осіб, ще щонайменше 21 постраждалий був госпіталізований. Стан половини з них оцінюється як важкий.

Місцева влада стверджує, що причиною аварії став густий туман, який ускладнив видимість на дорозі.

Нагадаємо, у метро Сінгапуру сталося зіткнення двох поїздів, в результаті постраждали 25 людей.