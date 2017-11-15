У Києві оздобили Петриківським розписом дитячий майданчик поблизу парку Слави

15 листопада мистецька ініціатива "UAMAZE" в рамках проекту “Дивосвіт українського мистецтва” презентувала другий об‘єкт – чотири гойдалки на дитячому майданчику поблизу парку Слави, оздоблені Петриківським розписом. Проект став можливим за підтримки КО «Київзеленбуд» та Національної громадської кампанії «Спільна Перемога».

Завдяки авторському задуму художниці Юлії Рожкової спеціально для дитячого майданчику традиційні для Петриківського розпису орнаменти були доповнені новими персонажами – котиками та мишенятками. « "UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва" працює над тим, щоб зробити Петриківський розпис цікавим. Ми не просто відтворюємо автентичні орнаменти, а даємо Петриківці нове життя, робимо її сучасною та близькою українцям», - пояснила майстриня.

“Ми обрали дитячий майданчик для благодійного проекту "UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва" бо прагнемо, щоб народне декоративне мистецтво ставало популярним особливо серед молоді та дітей. Цей наш внесок у виховання в дітях пошани та любові до української культури”, – зазначає Ірина Титова, організатор проекту «UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва».

Разом із мистецькою ініціативою "UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва" до благодійного розпису чотирьох гойдалок дитячого майданчика долучилася творча група із десяти киянок, які оздобили об’єкти цікавим сюжетом. Техніка Петриківського розпису не можлива без пензлика “Кошачка”, який виготовляється майстрами із котячої шерсті. Саме тому через композицію, яка ілюструє відносини котика та мишеня, ініціатори проекту розповіли про особливості українського народного мистецтва.

“Завдяки таким проектам ми не тільки покращуємо благоустрій, але й, що головне, виконуємо просвітницьку місію: знайомимо киям з сучасним українським мистецтвом”, – зазначив Михайло Наконечний, директор КО «Київзеленбуд».

Олександр Соколинський, благодійник та співвласник Національної громадської кампанії «Спільна Перемога» зазначив: “Нашою метою є реалізація спільних проектів між громадськістю, державними органами влади, медіа та бізнесом. Ми відповідальні за суспільство у якому живемо, тож долучилися до проекту без вагань і плануємо спільно з "UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва" реалізовувати інші благодійні проекти».

Наступний об’єкт для розпису організатори оберуть за допомогою конкурсу через Facebook сторінки UAMAZE.

Петриківський розпис – одна із перлин українського декоративного мистецтва, яка включена у 2013 році до нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Основна проблема – відсутність системної підтримки народного мистецтва. Саме тому одна із задач UAMAZE - забезпечити можливості для розвитку Петриківського розпису.

"UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва" - це мистецька ініціатива, яка займається популяризацією найколоритніших доробків народного декоративного мистецтва України. Діяльність проекту спрямована на те, щоб культурна спадщина ставала сучасною та відомою не тільки в Україні, але й у світі. "UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва" займається благодійними соціальними проектами; організує майстер-класи, школу з Петриківського та Самчиківського розпису; поширює знання про символіку декоративного мистецтва; організує арт-подорожі по Україні; поширює якісну сувенірну продукцію.

У вересні 2017 року ініціатива "UAMAZE" презентувала перший об‘єкт, оздоблений Петриківським розписом, в рамках благодійного проекту “Дивосвіт українського мистецтва” – їдальню Київського пансіонату ветеранів праці.