У Луцьку буде новий туристичний об’єкт: жасминова алея

Сьогодні у Луцькому парку культури та відпочинку імені Лесі Українки висадили 50 кущів жасмину махрового та корончатого. Він має зацвісти вже наступної весни. Жасминов уалею розташували біля території зоопарку, який відвідує дуже багато людей, алея має стати і новою туристичною атракцією. Ідея її належить Катерині Теліпській, начальнику управління промоції і туризму Луцької міської ради. Вона каже, що флористичні об’єкти користуються великою популярністю серед туристів всього світу: «Якщо говорити про Україну, то значний інтерес викликають: цвітіння сакури в Ужгороді та Мукачево, долина нарцисів в урочищі Кіреші (за 4 кілометри від міста Хуста Закарпатської області), тюльпанове поле в селищі Лужани (Чернівецька область) та парк тюльпанів у місті Кропивницькому, бузок та магнолії в ботанічному саду Києва. А у Луцьку буде найдовша в Україні і найпахучіша жасминова алея!»

На питання, чому – жасмин, а не, скажімо, бузок (хоча саме ці два кущі ростуть біля багатьох волинських домівок), Катерина відповідає, що багато читала про флористичні туристичні об’єкти, аналізувала, що є в Україні. І не чула, щоб закордоном щось подібне було. «В Провансі у Франції є жасминові поля, де жасмин вирощуються для парфумів «Шанель». а взагалі на мене неймовірне враження, – каже вона, – справив Королівський парк квітів КОКЕНХОФ у Нідерландах, де таке неймовірне розмаїття квітів. Ми маємо чудовий парк, і жасминова алея, мені здається, його тільки прикрасить». Врешті, жасмин справді цвіте і пахне гарно. Сьогодні це 50 кущів, але згодом їх буде більше. Ідею вдалось реалізувати завдяки департаменту житлово-комунального господарства, яке придбало саджанці.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк