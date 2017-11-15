У Львові скульптор на відкритті виставки створював картини під музичний супровід

Сьогодні, 15 листопада, у Львівській національній галереї мистецтв ім. Б. Возницького відбулося відкриття виставки скульптури Анджея Ренеса «У колі музики та історії». Окрім самих власне скульптур, митець потішив глядачів досить непересічним дійством.

Так під час відкриття вернісажу Анджей Ренес створював замальовки та малюнки із застосуванням сучасної графічної техніки та мультимедіа під живий музичний акомпонемент. Таким чином перед відвідувачами з’являвся графічний запис музичних імпресій, творення незвичного спектаклю картин та звуків.

Виставка «У колі музики та історії» представляє твори, пов'язані тематично з історією Польщі та її культурною спадщиною. На експозиції можна побачити проекти пам'ятників і статуї авторства Анджея Ренеса, котрі відображають видатних діячів польської культури. Зокрема Фредеріка Шопена, Михайла Клеофаса Огінського, кардинала Стефана Вишинського, Петра Скаргу і Корнеля Макушинського та інших.

Крім того, скульптор є автором кількох нагородних статуеток, які теж виставлені на експозиції. Це статуетка «Віктор», яка є «польським Оскаром», та вручається Телевізійною академією; статуетка «Чемпіон» – нагорода для десяти найкращих спортсменів року; статуетка, запроектована для Польсько-українського фонду ім. І. Я. Падеревського.

Також відвідувачі виставки можуть побачити статуї з циклу «HOMMAGE A CHOPIN» – «На честь Шопена». Вони були представлені під час XII Міжнародного конкурсу піаністів ім. Ф. Шопена.

Триватиме виставка лише 5 днів, до 20 листопада.

Довідка «Дня»

Анджей Ренес – відомий польський скульптор, випускник Академії мистецтв у Варшаві та Королівської академії мистецтв у Брюсселі (Académie Royale des Beaux-Arts). Автор багатьох пам'ятників, серед яких найбільш відомим є пам'ятник кардинала Стефана Вишинського у Варшаві. Запроектував також пам'ятники, що увіковічують видатних діячів - мера м. Варшава Стефана Стажинського, прем'єра Владислава Грабського, президента Леха Качинського з дружиною.

Поза скульптурною творчістю, як голова фонду RenesArt, він підтримує заходи на користь розвитку культури, освіти і науки. Впродовж багатьох років А. Ренет допомагає дітям з різними вадами. Видав 4 освітніх книжки для незрячих дітей. У 1999 році отримав Орден посмішки, що надається дітьми. В 2011 році нагороджений Срібним Хрестом Заслуги, а в 2015 році отримав відзнаку Gloria Artis.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора