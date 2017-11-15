У Раді хочуть відновити повне державне фінансування профтехосвіти

У Верховній Раді України зареєстрували закон №7268, який пропонує відновити фінансування професійної технічної освіти за рахунок державного бюджету України.

Проект закону оприлюднили на сайті ВР.

За словами автора законопроекту, народного депутата України Артема Вітка, закон передбачає відновлення повного державного фінансування профтехосвіти.

«Закон передбачає відновлення державного фінансування профтехосвіти з державного бюджету в повному обсязі. Це дозволить зберегти галузь від абсолютної деградації та знищення в цей не простий для української держави та освіти час», - пояснює Вітко.

Народний депутат зазначив, що кваліфіковані українські робітники затребувані на ринку праці.

«Сьогодні професійна освіта дає Україні робочі руки, які на вагу золота на ринку праці, молоді – професію та впевненість у завтрашньому дні. Процес знищення галузі профтехосвіти, який триває сьогодні, - це злочин проти теперішнього і майбутнього нашої держави», - підкреслює Вітко.