У сінгапурському метро сталася аварія, постраждали 25 людей

У метро Сінгапуру сталося зіткнення двох поїздів, в результаті постраждали 25 людей. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, один з поїздів врізався в інший, який стояв на платформі. Всього в результаті інциденту постраждали 23 пасажири і два співробітники метрополітену.

Відзначається, що в даний час ведеться розслідування події. В сінгапурському метрополітені заявили, що аварія сталася через збій в роботі інформаційної системи.

Нагадаємо, у Брюсселі пропонують обмежити швидкість руху транспорту до 30 кілометрів на годину.