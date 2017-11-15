У США схвалили надання $350 млн на допомогу Україні

Палата представників законодавчого органу США проголосувала за надання 350 млн доларів на допомогу Україні в галузі безпеки та істотно розширила її напрямки.

Про це повідомляє посольство України в США на своїй сторінці в Facebook.

"Палата представників Конгресу США схвалила проект закону про Бюджет США на 2018 на потреби національної оборони, який дозволяє виділення 350 млн. доларів для надання допомоги Україні в галузі безпеки. Ця сума відповідає торішньому рівню асигнувань", - йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначають, що проект закону також дає дозвіл на надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру. Крім цього, в нього включені нові положення, які дозволяють використання кошти оборонного бюджету США на потреби реабілітації в медичних установах країни поранених українських військовослужбовців, навчання і підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення здатності повітряних і військово-морських сил нашої держави.

Для вступу документа в силу його ще повинен схвалити Сенат і підписати президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, до Києва з візитом прибув помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл.