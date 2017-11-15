У Європарламенті розкритикували польську владу, її представники залишили зал засідань

Під час дебатів у Європарламенті на тему верховенства права у Польщі депутати керівної польської партії "Право і справедливість" залишили зал засідань. Про це повідомляє RMF24.

"Польська влада має повернути незалежність і легітимність конституційного суду, привести законодавство про суди загальної юрисдикції у відповідність до норм ЄС і скасувати вплив міністра юстиції на призначення кандидатів у керівництво судів" - сказав віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс під час дебатів.

Він також застеріг Польщу від подальших помилок, зокрема згадавши про марш націоналістів 11 листопада у Варшаві.Зокрема, тоді учасники маршу вийшли на вулицю з різними радикальними гаслами: "Біла Європа", "Європа лише для білих", було також нацистське вітання "Зіг хайль", "Ку-Клукс-Клан" та інші.

Глава групи лібералів у Європарламенту Гі Верхофстадт заявив, що ситуація у Польщі вже два роки вимагає застосування статті 7 договору про ЄС,в якій йдеться про серйозні загрози верховенству права.

Глава делегації "Права і справедливості" Ришард Легутко заявив, що дії Єврокомісії не демонструють бажання діалогу з Польщею, а лише ставлять ультиматуми, до того ж, незаконні. Легутко назвав засідання у Європарламенті черговим "орвелівським сеансом ненависті".

Після цього євро депутати, які представляють "Право і справедливість" залишили зал засідань.