У Зімбабве військові захопили ТРК, але заперечують державний переворот

Вранці в середу, 15 листопада, військові звинуваченого у зраді глави збройних сил Зімбабве взяли під контроль державну телерадіокомпанію ZBC, кілька співробітників були побиті.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі військові контролюють входи та виходи в будівлю телерадіокомпанії. Випуск новин був замінений музичною заставкою.

Як повідомляє BBC, армія передала заяву, що вони діють проти злочинців, але ніякого перевороту немає і президенту Зімбабве Роберту Мугабе нічого не загрожує.

"Ми хочемо запевнити націю в тому, що його ясновельможність президент і його сім'я живі і здорові і їхня безпека гарантована", - заявила в ефірі телеканалу людина в камуфляжі.

У Хараре були чутні вибухи і залпи артилерійських знарядь.

Напередодні у Зімбабве розгорівся конфлікт між військовим блоком і 93-річним президентом Робертом Мугабе.

Мугабе минулого тижня звільнив віце-президента Еммерсона Мнангагва і звинуватив його в спробі захопити владу. Мнангагва довгий час вважали ймовірним наступником 93-річного Мугабе. За даними ЗМІ, на його посаду Мугабе має намір призначити власну дружину - Грейс Мугабе. Командувач ЗС Зімбабве Костянтин Чівенга у відповідь пригрозив втрутитися, якщо керівництво країни продовжить кадрові чистки.