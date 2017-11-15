Участь Росії у майбутній миротворчій місії виключається, - Полторак

Участь Росії у майбутній миротворчій місії ООН на території Донецької та Луганської областей виключається.

На цьому наголосив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час зустрічі у Ванкувері з міністром національної оборони Канади Харджитом Сейджжаном, повідомляє сайт МОУ.

“Ми виключаємо можливість участі Росії у майбутній Місії. Вірю, що Місія на Донбасі можлива й за підтримки наших міжнародних друзів. Заплановане вдасться втілити в життя”, - зазначив Полторак.

Міністр повідомив, що під час зустрічі з канадським колегою обговорювалася важлива тема миротворчої місії ООН на території Донецької та Луганської областей.

“Наш головний критерій - майбутня миротворча місія ООН із мандатом діяльності має бути розгорнута на усій тимчасово окупованій території, принциповою вимогою є забезпечення міжнародного контролю над частиною українсько-російського державного кордону в зоні конфлікту та виведення з території України всіх незаконних збройних формувань та підрозділів РФ, а також встановлення Місією контролю за станом зберігання важкого озброєння”, - повідомив Полторак.