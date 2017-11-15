Україна опинилась на 17-му місці у світі за рівнем тероризму

Україна входить до першої двадцятки країн світу, які найбільше потерпають від тероризму. Згідно зі звітом щодо стану глобального тероризму у 2017 році (The Global Terrorism Index 2017), оприлюдненим у середу, 15 листопада, лондонським Інститутом економіки та миру, Україна посідає 17-ту сходинку серед країн за рівнем впливу тероризму. За цим показником Україна отримала 6,6 бала за 10-бальною шкалою.

Загалом експерти віднесли до списку країн із "найвищим" рівнем впливу тероризму на життя шість держав: Ірак (10 балів), Афганістан (9,4), Нігерію (9), Сирію (8,6), Пакистан (8,4), Ємен (7,9).

Україна увійшла до групи країн із "високим" рівнем впливу тероризму разом з такими державами, як Сомалі, Індія, Туреччина, Лівія, Єгипет, Судан та інші. У західноєвропейських державах найвищим вплив тероризму, за оцінкою експертів, є у Франції (6 балів і 23-тє місце). Сполучені Штати Америки посідають 32-е місце (5,4 бала), Росія - 33-тє (5,3 бала), Великобританія - 35-те (5,1 бала).

Порівняно зі звітом за минулий рік рівень впливу тероризму в Україні знизився. У The Global Terrorism Index 2016 Україна посідала 11-ту сходинку з 7,1 бала.

"Україна є однією з десяти держав, у яких спостерігається доволі значне покращення ситуації", - заявив у коментарі DW представник Інституту економіки та миру Деніель Хіслоп. За його словами, в Україні терористичні напади здійснюються лише однією терористичною групою - "ДНР", і вони здебільшого спрямовані проти українських силовиків. Як зауважив Хіслон, тероризм в Україні є "менш інтенсивним, ніж це було два роки тому".