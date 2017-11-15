Україна посилила охорону кордону зі Словаччиною з метою протидії нелегальній міграції

Державна прикордонна служба України посилила охорону кордону зі Словаччиною з метою протидії нелегальній міграції, на ділянку Чопського загону вислано додаткові резерви прикордонного відомства. Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.

"Наразі найбільш загрозливі ділянки держрубежу на цьому напрямку посилено додатковим персоналом, військовою технікою та службовими собаками", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонників екіпірували найсучаснішими видами спецтехніки.

У Держприкордонслужбі підкреслюють, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року протягом літа та восени 2017 року кількість затриманих нелегальних мігрантів збільшилася на 80 %.

"Так, якщо за червень-листопад 2016 року затримано 161 незаконного мігранта, то цьогоріч цифра сягнула 289 затриманих нелегалів", – наголошують прикордонники.

Нагадаємо, найбільший у світі нафтотрейдер Vitol у жовтні поставив через Словаччину тестовий обсяг природного газу й оформив його в режимі "митного складу" для тривалого зберігання в ПСГ ПАО "Укртрансгаз".