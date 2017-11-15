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Україна та Білорусь вирішили залучити зарубіжні кошти для облаштування кордону

15 листопада, 2017 - 09:30
Фото Reuters

Головні прикордонні уповноважені України та Білорусі Петро Цигикал та Анатолій Лаппо домовилися активізувати залучення міжнародної допомоги для облаштування спільного кордону.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, основною темою переговорів було також запобігання спробам нелегального перетину кордону двох держави.

"В кінці зустрічі сторони домовилися активізувати роботу із залучення міжнародної технічної допомоги на облаштування українсько-білоруського кордону в рамках програм допомоги від уряду США, а саме за програмою Експертної контролю та безпеки кордонів, інструментів Європейського Союзу", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Джерело: День
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