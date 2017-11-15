Українська пауерліфтерка підтвердила титул кращої у світі

Другу золоту нагороду до медальної скарбнички збірної України на чемпіонату світу з пауерліфтингу здобула чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор Лариса Соловйова.

Про це повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту.

У чеському місті Пльзень киянка здобула "золото" у ваговій категорії до 63 кг з результатом 607,5 кг.

"Лариса Соловйова стала кращою у жимі лежачи та присіданні, а також здобула "мале срібло" у становій тязі", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, що рівнянин, який танцює на візку, став "Спортсменом місяця" на міжнародному рівні.