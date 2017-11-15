Українське посольство в Чехії анонсувало перехід на систему онлайн-запису

20 листопада Посольство України в Чехії переходить на систему онлайн-запису для відвідування консульського відділу.

Про це повідомив український посол в Чехії Євген Перебийніс.

За його словами, диппредставництво стане першим за кордоном, де запрацює система.

За допомогою електронної системи кожен зможе записатися в консульський відділ дистанційно, вибрати зручні дату і час.

"Ви зможете вибрати день і час, а також потрібну вам послугу за допомогою відповідного веб-модуля, прийти в консульство в певний час і без зайвих очікувань вирішити своє питання", - уточнив дипломат.

Крім того, послуга запису на прийом до консула "день в день" через термінал в дипустанові залишиться.

У той же час можливість запису через відповідний термінал в консульському відділі безпосередньо в день відвідин залишиться.