В Австралії більшість мешканців висловилась за визнання одностатевих шлюбів

Більшість мешканців Австралії висловились за визнання одностатевих шлюбів. В опитуванні, проведеному поштою, результати якого оприлюднені статистичним відомством країни у середу, 15 листопада, взяли участь майже 80 відсотків виборців Австралії, або близько 12 мільйонів осіб.

Понад 61 відсоток громадян, що взяли участь у плебісциті, підтримали визнання одностатевих шлюбів. 7,8 мільйона австралійців проголосували "так", тоді як "ні" відповіли 4,9 мільйона осіб.

Результати опитування мають необов'язковий характер, проте в уряді Австралії вже заявили, що законодавство, яким визнаватиметься право осіб однієї статі укладати шлюби, має бути ухвалене в парламенті країни до кінця року.

"Люди проголосували за справедливість, за відданість, сказали "так" коханню. Ми повинні поважати голос народу. Ми спитали їхньої думки, і вони нам її висловили", - заявив після оголошення результатів опитування прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл.

Як відомо, 1 жовтня у Німеччині набув чинності закон, яким запроваджене повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів.