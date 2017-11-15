Відсьогодні в Україні набув чинності закон, який дозволяє президентові призначати голів адміністрацій

В Україні набув чинності закон № 2190-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби", який скасовує конкурси на посади голів державних адміністрацій.

Тепер президент може призначати голів районних і обласних державних адміністрацій за поданням Кабміну, а також звільняти зі згаданих посад.

Уряд призначає і звільняє керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабміну, а також їхніх заступників.

Закон передбачає, що закон "Про держслужбу" не поширюється на голів РДА і ОДА.

Голови місцевих держадміністрацій більше не держслужбовці категорії "А". А от держслужбовцями категорії "Б" стали керівники та заступники керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій та апаратів держадміністрацій.

У місцевих держадміністраціях повноваження керівника держслужби здійснюватимуть:

керівник апарату - в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах (крім підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

керівник структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права - у такому підрозділі.

Щоб державні органи могли функціонувати, поки проводиться конкурс на зайняття вакантної посади, строком до 3 місяців зможуть перекласти обов'язки держслужбовця категорії "А" на одного із заступників або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів.

Якщо посади заступника керівника самостійного структурного підрозділу в державному органі немає або якщо така посада є вакантною, можна перекласти обов'язки на одного із держслужбовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі.

Нагадаємо, що призначення керівників місцевих адміністрацій на конкурсній основі було передбачено законом про державну службу, який парламент прийняв у 2015 році в рамках виконання зобов'язань перед ЄС в обмін на отримання фінансової допомоги в розмірі близько 100 млн євро. До прийняття цього закону голів обласних районних державних адміністрацій президент призначав і звільняв за поданням Кабінету міністрів.