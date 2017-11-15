Вінничани вакцинують від грипу за півціни

У рамках міської програми «Стоп грип» жителі Вінниці мають можливість щепитися від різних штамів грипу за 50 % вартості. Безкоштовна вакцинація проводиться для дітей з інвалідністю та позбавлених батьківського піклування. Більше того, усі пацієнти, які відчувають ознаки хвороби, можуть пройти експрес-тести в лікувально-профілактичних закладах міста та за 15 хвилин з’ясувати, грип у них, чи звичайна ГРВІ.

«Щороку в нашому місті на грип хворіє від 90 до 150 тисяч осіб, більшість із них – діти. Майже 2 тисячі вінничан з тяжким перебігом недуги лікуються стаціонарно. Щоб знизити захворюваність на грип і ГРВІ, міська рада ухвалила міську програму «Стоп грип». Як і в минулому, так і в цьому році вона передбачає комплекс заходів: специфічну профілактику, тобто вакцинацію, вчасну діагностику з використанням швидких тестів, адекватне лікування – противірусну терапію, – коментує заступник директора департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Світлана Стефанкова. – Торік у рамках програми було щеплено 2743 особи, що становить 0,7 % населення міста (по Україні – 0,3 %). Це був один із найвищих показників у країні. Цього року бачимо, що кількість охочих отримати щеплення буде значно більшою. Для проведення вакцинації вінничанам варто звернутися до свого Центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом їх у Вінниці п’ять. Після огляду лікарем, якщо в людини немає протипоказань, відбувається етап придбання вакцини. Люди оплачують препарат в аптеці (50 %), потім повертаються із чеком у Центр первинної медико-санітарної допомоги, де в кабінеті щеплень отримують вакцину. Надалі відбувається спостереження за раннім післявакцинальним періодом».

Вакцини в аптечну мережу міста надійшла у середині жовтня. Департамент охорони здоров’я Вінницької міськради замовив 4,5 тис. доз. На сьогодні провакцинувалося вже майже 3 тисячі вінничан.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором