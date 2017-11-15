Вінницьким прикордонникам подарували сучасну бронемашину

Могилів-Подільський прикордонний загін отримав броньовану розвідувально-дозорну машину, яку придбали за кошти обласного бюджету. Вартість БРДМу, як повідомляє Вінницька ОДА, складає майже 1,5 млн. гривень. Бронемашина здатна долати водяні перешкоди, має підвищу прохідність та високі динамічні властивості. Начальник Могилів-Подільського прикордонного загону Юрій Василик каже, що особовому складу, який щодня стоїть на захисті державного кордону, такого «помічника» давно бракувало.

«З метою зміцнення українсько-молдовського державного кордону на центральній його ділянці, яка межує з невизнаною Придністровською молдавською республікою, проведені заходи з відновлення інфраструктури відділу прикордонної служби «Студена», триває будівництво 18-квартирного будинку, відновлено автомобільний парк Могилів-Подільського загону, постійно надається матеріальна допомога сім’ям загиблих. І все це за підтримки обласної влади, – переконує Юрій Василик. – Подарована бронемашина дасть можливість діяти за надзвичайної ситуації, оперативно реагувати, а головне – захищати людей і гарантувати їхню безпеку».

Після передачі бронетехніки окремі військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону були нагороджені обласними та відомчими відзнаками.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото – Вінницька ОДА