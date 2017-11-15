ЄП схвально оцінив хід реформ в Україні

Європарламент ухвалив резолюцію зі схвальною оцінкою реформ в Україні, а також у Грузії і Молдові, і заявив, що ці країни можуть із часом претендувати на членство в ЄС.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Крім того, в резолюції міститься заклик зберегти колективний тиск на Росію з метою домогтися вирішення конфліктів на сході України, на окупованих територіях Грузії – Абхазії і Південній Осетії, – а також у Придністров’ї в Молдові.

Ця резолюція, яку ухвалили 519 голосами євродепутатів проти 114 є політичною заявою, що не обов’язкова до виконання. Вона також містить низку рекомендацій до наступного саміту програми ЄС «Східне партнерство», що має відбутися 24 листопада у Брюсселі.

Серед них – створити трастовий фонд для України, Грузії і Молдови, що зосередився б на приватних і державних інвестиціях у соціальну й економічну інфраструктуру, створити модель "Східне партнерство плюс" для країн-учасниць програми, що мають угоди про асоціацію з Євросоюзом і досягли значного поступу в реформах, і запропонувати їм можливість вступу до митного союзу, енергетичного союзу, цифрового союзу ЄС чи й навіть до Шенгенської зони, а також скасувати тарифи на роумінг у мобільному зв’язку.

При цьому євродепутати висловилися за визначення чітких дороговказів для майбутньої співпраці і за те, щоб Євросоюз не розширював співпрацю з тими учасниками "Східного партнерства", які не дотримуються цінностей ЄС.