Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає введення санкцій проти Польщі

Європейський парламент схвалив резолюцію, яка передбачає введення санкцій Євросоюзу проти Польщі. Про це повідомляє Onet.pl.

Документ закликає уряд Польщі поважати верховенство права і основоположні права, закріплені в договорах, та різко критикує погіршення дотримання норм ЄС. Зокрема, мова йде про застосування ст. 7 договору про Європейський союз, згідно з якою Польщу можуть позбавити права голосу в Раді ЄС.

"Сьогоднішня ситуація в Польщі створює явний ризик серйозного порушення європейських цінностей", - зазначено у резолюції.

Депутати особливо занепокоєні судовою реформою, яку здійснює уряд Польщі. Вони закликають не вводити в дію нові закони, доки не будуть гарантовані засади незалежності судів. Європарламент також закликає польську владу виконати рекомендації Європейської та Венеціанської комісій.

Нагадаємо, сьогодні під час дебатів у Європарламенті на тему верховенства права у Польщі депутати керівної польської партії "Право і справедливість" залишили зал засідань.