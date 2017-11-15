За день бойовики 8 разів обстріляли позиції сил АТО

Бойовики з початку доби здійснили 8 обстрілів по позиціях сил АТО, втрат серед українських військових немає.

Про це передає прес-центр АТО.

"Оперативна обстановка в районі проведення АТО впродовж сьогоднішнього дня суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційні війська на різних ділянках фронту продовжують порушувати перемир’я. Загалом же з початку доби ворог 8 разів відкривав вогонь по підрозділах українського війська", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку, ще на світанку, російські найманці обстріляли зі 120-мм міномету українських бійців поблизу Травневого, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів – поблизу Новолуганського. Також по одній збройній провокації було зафіксовано неподалік Кримського і Донця, де окупанти били по українських опорних пунктах із гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики обстріляли оборонні укріплення поблизу Водяного, Новомихайлівки та Авдіївки з піхотного озброєння, а підступи до Пісків ще й з 82-мм міномета.

"У випадках прямої загрози безпеці військовослужбовці Збройних сил України застосовували по ворогу зброю, не заборонену Мінськими домовленостями, а саме – гранатомети та великокаліберні кулемети. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник сьогодні не постраждав", - додали у штабі АТО.