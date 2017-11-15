Закарпатські художниці представили в Острозькій академії живописну виставку "Верета"

У мистецькій галереї Національного університету “Острозька академія” днями відкрилася живописна виставка “Верета” закарпатських художниць Одарки Долгош, Олени Кондратюк, Людмили Корж-Радько й Надії Пономаренко.

Цей мандрівний мистецький проект побував уже у Вінниці, Тернополі, Чернівцях та Рівному. Зініціювала його Громадська організація “Асоціація творчих жінок Закарпаття “Нова форма” за підтримки культурно-мистецької фундації Brovdi Art. В експозиції представлено понад 20 картин, які характеризуються індивідуальними ознаками, але все ж створюють єдину структуру “живописної канви”.

“Верета — це домотканий закарпатський килим, який вирізняється особливою насиченістю кольорів. Виставка живописних робіт художниць також дуже колоритна, емоційна й різнобарвна. Кожна з майcтринь працює у різних стилях, утім у сукупності експозиція створює досить цікаву мозаїку закарпатського сучасного живопису. Роботи надзвичайно яскраві, хоча в пані Людмили Корж-Радько тони в картинах більшою мірою пастельні. Стилістика та композиція іноді асоціюється з модерном, Клімтом та Матіссом, тобто з кращими зразками мистецтва XX століття”, — розповідає директор Музею історії Острозької академії Анастасія Хеленюк.

Ужгородські художниці вже неодноразово представляли свою творчість через різноманітні культурно-мистецькі проекти і в Україні, й за її межами. Їхнє спільне кредо – зберегти свою творчу індивідуальність. Щоразу кожна авторка четвірки демонструє це на експозиційному майданчику.

Одарка Долгош стверджує, що її творчість віддзеркалює образ давнього родоводу художниці з характерною сімейною символікою, світлинами й предметами, які викликають більше запитань, аніж відповідей.

“Роботи моєї колеги Олени Кондратюк ведуть глядача у світ життєствердного сьогодення, символічних таємниць у вічній темі закоханої жінки. Авторка заворожує емоційним наповненням, використовуючи яскраву й насичену кольорову гаму відповідну до змісту. Зовсім протилежні за лаконічністю композиційних схем і ніжністю кольорів роботи Людмили Корж-Радько. Її жіночі образи випромінюють рівновагу, спокій, а тема материнства ненав’язливо викликає різноманітні спогади та асоціації. Не залишають байдужими сюжети картин Надії Пономаренко, вони вражають глядача своїми уявними й водночас реальними речами у своїй символічній образності”, — коментує Одарка Долгош.

Представлене малярство творчих майстерень Одарки Долгош, Людмили Корж-Радько, Надії Пономаренко (усі вони є доцентами Закарпатської академії мистецтв) та Олени Кондратюк продовжує розвиватися у нових формах сьогодення.

Виставка живописних робіт “Верета” триватиме у мистецькій галереї Острозької академії до кінця листопада.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог