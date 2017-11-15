Завтра на Московському мосту у Києві буде обмежено рух

У Києві в четвер, 16 листопада, з 11:00 до 18:00 на Московському мосту через Дніпро буде обмежено рух транспорту в першій смузі в напрямку станції метро «Петрівка».

Про це повідомили у Київатодорі. "З 11.00 год. до 18.00 год. 16.11.2017 у зв’язку з виконанням робіт з ремонту деформаційного шва на Московському мосту через р. Дніпро буде обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку станції метро «Петрівка», - йдеться у повідомленні. Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних із ремонтом.