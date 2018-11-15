Астрономи виявили нову галактику поблизу Чумацького шляху

Група астрономів виявила поблизу нашої галактики Чумацький шлях іншу, яку досі не вдавалося знайти через вкрай низьке випромінювання світла.

Про це передає arXiv.org.

Галактику-привид Ant 2 виявив телескоп Gaia, основним завданням якого був збір даних про 1,7 млрд космічних тіл в Чумацькому шляху і його околицях.

Об’єкт розташовується за галактичним диском, а і без того тьмяне світло від нього затьмарює сам Чумацький шлях.

Ant 2 знаходиться в 40 кілопарсеках (130 тис світлових років) від свого великого побратима, а зірки в ній рухаються щільною групою.

Скільки саме космічних тіл входять в галактику-привид, невідомо, проте астрофізикам вже вдалося отримати спектр 100 червоних гігантів з Ant 2.

Зараз вчені намагаються визначити причину вкрай високої розрідженості галактики – можливо, приводом цього став високий тиск випромінювання або вплив темної матерії.