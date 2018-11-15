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Австралія засуджує так звані "вибори" в ОРДЛО

15 листопада, 2018 - 09:19
Фото Reuters

Позиція Австралії щодо оцінки псевдовиборів на Донбасі узгоджується з позицією ОБСЄ. Про це Укрінформу повідомили в українському посольстві у Канберрі.

“Позиція Австралії щодо суверенітету та територіальної цілісності України є незмінною, а в конкретній ситуації - щодо оцінки так званих виборів на Донбасі - вона перегукується з позицією Постійної Ради ОБСЄ. Про це нам однозначно заявили австралійські колеги», - наголосили в українському посольстві.

Дипломати також звернули увагу, що з метою донесення своєї оцінки до української та світової спільноти австралійське зовнішньополітичне відомство доручило посольству Австралії у Києві оприлюднити позицію Австралії на офіційних ресурсах, що і було зроблено.

“Австралія засуджує так звані вибори на сході України 11 листопада та закликає всі сторони виконувати свої зобов'язання згідно з Мінськими угодами. Австралія залишається твердим прибічником суверенітету і територіальної цілісності України”, - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на акаунті посольства Австралії у Twitter.

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