Британський драматург звернувся до Сенцова в День ув’язненого письменника

У Міжнародний день ув’язненого письменника (День порожніх стільців) британський драматург, кіносценарист та критик Том Стоппард написав листа Олегу Сенцову.

Про це повідомляє PEN Ukraine на офіційній сторінці у Facebook.

«Я був у Нью-Йорку на репетиції вистави, в якій бізнесмен позбавляє журналіста своєї прихильності словами «Ти дописався до Сибіру!» Яка ж це проста метафора для англійського письменника! Кілька днів тому я повернувся додому і потрапив на фільм про твій судовий процес. Мені трохи ніяково писати тобі, зважаючи на моє краще становище. Але я мушу тобі написати», – вказав Стоппард.

«Дивлячись на тебе на екрані, я відчував, що спостерігаю за чоловіком, який піднявся над моральним рівнем системи, що притягнула його до суду. Я не забуду, як ти звернувся до суду – не лише сказані тобою слова, а й ту спокійну ввічливість, з якою ти постав перед машиною цинічної й каральної системи. Це не новий досвід для мене, я пам’ятаю, як це було 30, 40, 50 років тому. Для мене честь – написати тобі й висловити свою глибоку повагу», – заявив британський драматург.