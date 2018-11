Через Brexit в уряді Британії почались відставки міністрів

У британському уряді почались відставки через угоду щодо Brexit, досягнуту напередодні представниками Брюсселя і Лондона.

Про це передає DW.

З досягнутою угодою про Brexit не погодились профільний міністр з цього питання Домінік Рааб та статс-секретар у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара, які повідомили про відставку.

"Із жалем говорю, що після вчорашнього засідання кабінету щодо угоди про Brexit я повинен піти у відставку", - написав Рааб на своїй сторінці у Twitter.

Міністр зазначив, що план прем'єр-міністерки Терези Мей про вихід Великобританії з Євросоюзу загрожує цілісності Сполученого Королівства.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz

— Dominic Raab (@DominicRaab) 15 ноября 2018 г.