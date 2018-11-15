Через Brexit в уряді Британії почались відставки міністрів

У британському уряді почались відставки через угоду щодо Brexit, досягнуту напередодні представниками Брюсселя і Лондона.

Про це передає DW.

З досягнутою угодою про Brexit не погодились профільний міністр з цього питання Домінік Рааб та статс-секретар у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара, які повідомили про відставку.

"Із жалем говорю, що після вчорашнього засідання кабінету щодо угоди про Brexit я повинен піти у відставку", - написав Рааб на своїй сторінці у Twitter.

Міністр зазначив, що план прем'єр-міністерки Терези Мей про вихід Великобританії з Євросоюзу загрожує цілісності Сполученого Королівства.